Вагітні жінки здатні передавати антитіла до COVID-19 дитині - вчені [ Редактировать ]
Вагітні жінки, які отримали щеплення проти Ковіду, здатні передати імунітет дитині. Це з'ясували ізраїльські науковці. Минулого місяця вони дослідили два десятки жінок та їхніх новонароджених.
В усіх немовлят виявили антитіла проти коронавірусу. Вчені погоджують, що це замала виборка і потрібні подальші дослідження, аби підтвердити результати. Також ще слід з'ясувати наскільки довго протиковідні антитіла залишатимуться в організмі немовлят.
Минулого тижня своє дослідження щодо вагітних жінок оприлюднили американські науковці. За їхніми даними, новонароджені діти отримували антитіла проти ковіду через плаценту або грудне молоко.
по теме
Аби "Ковішилду" вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою вакцини
У Всесвітній організації охорони здоров'я анонсують випуск нових, ефективніших вакцин. Прогнозують, що їх можна буде вводити без голки і зберігати при кімнатній температурі
У Всесвітній організації охорони здоров'я анонсують випуск нових, ефективніших вакцин. Прогнозують, що їх можна буде вводити без голки і зберігати при кімнатній температурі
У США прищепили понад сто мільйонів людей, по дві дози вакцини отримали 35 мільйонів. Президент Джо Байден раніше заявив, що все доросле населення має отримати укол до кінця весни
Київська обласна лікарня. Сьогодні тут черга охочих робити щеплення проти ковіду. У коридорах зо двадять медиків, усі вони у першій хвилі. Для імунізації виділили два кабінети