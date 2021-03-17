Вагітні жінки, які отримали щеплення проти Ковіду, здатні передати імунітет дитині. Це з'ясували ізраїльські науковці. Минулого місяця вони дослідили два десятки жінок та їхніх новонароджених.

В усіх немовлят виявили антитіла проти коронавірусу. Вчені погоджують, що це замала виборка і потрібні подальші дослідження, аби підтвердити результати. Також ще слід з'ясувати наскільки довго протиковідні антитіла залишатимуться в організмі немовлят.

Минулого тижня своє дослідження щодо вагітних жінок оприлюднили американські науковці. За їхніми даними, новонароджені діти отримували антитіла проти ковіду через плаценту або грудне молоко.