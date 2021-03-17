І у Львові вже оголосили жорсткий карантин. З 19 по 28 березня. Так вирішили в мерії. Тож уже в п'ятницю в місті закриють торгові центри та Всі заклади культури.

Старша школа перейде на дистанційку, а молодша піде на канікули. Ресторани та кав'ярні зможуть працювати лише на виніс. Спортзали і салони краси прийматимуть відвідувачів лише за записом.

Громадський транспорт не зупинятимуть.