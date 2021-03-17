Вакцина не для всіх: чому в Україні проблеми із щепленням від коронавірусу?

Експерти кажуть, усе через провалений процес підготовки до імунізації. Мовляв у МОЗ почали готуватися лише 15-го лютого, хоча тоді обіцяли, що саме цього дня вакцина буде в Україні. До того ж, на думку фахівців, є проблеми з поставками нових партій