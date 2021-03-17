Денис Шмигаль назвав умови введення тотального карантину [ Редактировать ]
І власне, таких локальних посилень карантину поки що достатньо. Так вважають у Кабміні. Тож по всій країні діятимуть адаптивні обмеження. Але якщо більшість областей таки "почервоніють", то уряд буде змушений запровадити локдаун на всій території України.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У нас продовжує діяти адаптивний карантин, а це значить, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення. Чи буде локдаун у всій країні - це залежить тільки від нас з вами. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен.
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