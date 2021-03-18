Європейський Союз пригрозив обмежити експорт антиковідної вакцини до Великої Британії. У Брюсселі заявили: усе через те, що Лондон не ділиться своїми препаратами. Так натякнули на затримку поставок з британських заводів AstraZeneca. У ЄС побоюються, що через це європейцям не вистачить ін'єкцій.

Сполучене Королівство погроза Брюсселя обурила. Велика Британія закликала дотримувати зобов'язань.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ми, як і наші європейські партнери, забезпечили прозорість і відкритість у питаннях поставок медичного обладнання і вакцин. Зараз ми прагнемо отримати свою частку відповідно до офіційних домовленостей. Я взагалі здивований, що маю про це говорити. Зазвичай і Британія, і ЄС разом обурюються, коли недемократичні режими влаштовують між собою такі войовничі суперечки.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії: