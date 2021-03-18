Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 гривен Источник: ТАСС

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые продавали справки с негативным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Преступную схему наладили двое киевлян. Один из них подыскивал "клиентов" среди тех, кто планировал поездку за границу, и предлагал купить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования.

Его сообщник, который работает в одной из частных медицинских лабораторий, изготавливал справку без проведения тестирования. Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 грн.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что с февраля по март текущего года злоумышленники продали около 80 фальсифицированных справок.

Во время проведения санкционированного обыска в лаборатории и по месту жительства преступников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, около 500 тыс. грн, черновые записи, а также другие вещественные доказательства.

Следствие проведет техническую экспертизу изъятым доказательствам.

Напомним, что за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 053 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.