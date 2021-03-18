В Киеве продавали липовые справки с результатами теста на COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые продавали справки с негативным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Преступную схему наладили двое киевлян. Один из них подыскивал "клиентов" среди тех, кто планировал поездку за границу, и предлагал купить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования.
Его сообщник, который работает в одной из частных медицинских лабораторий, изготавливал справку без проведения тестирования. Стоимость одной справки составляла от 900 до 1500 грн.
В ходе следствия правоохранители выяснили, что с февраля по март текущего года злоумышленники продали около 80 фальсифицированных справок.
Во время проведения санкционированного обыска в лаборатории и по месту жительства преступников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, около 500 тыс. грн, черновые записи, а также другие вещественные доказательства.
Следствие проведет техническую экспертизу изъятым доказательствам.
Напомним, что за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 053 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.
по теме
На дочасні канікули підуть київські учні - йдеться про середню і старшу школу
Уже підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я, і ще стільки ж додаткових на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги
Наразі в країні понад 20 тисяч отримали щеплення сироваткою "Астразенека". Влада заявила, що не припинятиме використання цього препарату, навіть попри відмову інших країн - буцімто через появу тромбів наслідок щеплення "Астразенекою"
Країни ЄС, які призупинили вакцинацію препаратом "Астразенека" чекають на висновки Європейської агенції з лікарських засобів. Вже завтра фахівці організації оголосять рекомендації щодо подальшого використання сироватки
В обласній інфекційній лікарні зосталося лише шість вільних місць! Причому більшає важких молодих пацієнтів. У реанімації вже є навіть тяжкохворі діти!