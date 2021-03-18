В Украине хотят понять ситуацию с коронавирусом путем проведения исследования для определения наличия антител к Covid-19 у населения. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител (у населения - ред.).

Он добавил, что часть населения могло переболеть коронавирусом бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.

Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число человек столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией Covid-19. Возможно, он переболел бессимптомно.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами Covid , несмотря на наличие антител к вирусу.

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