В умовах локдауну вже третій тиждень живе Буковина

В умовах локдауну вже третій тиждень живе Буковина. Щоправда, карантинять там... не всі! Деякі ресторани та кафе пішли в підпілля! Тож правоохоронці й собі пішли полювати на порушників! І біля топ-закладів встановили блокпости. Чи дають результат радикальні заходи? Розкажуть наші кореспонденти.

Ресторани, кафе, спортзали та непродовольчі магазини в Чернівцях зачинені від першого березня. Щоправда, часто лише на папері. Щодня правоохоронці виявляють заклади, які не дотримуються карантинних обмежень. І навіть чергують поблизу злісних порушників.

Олександр Кушнір, заступник начальника Чернівецького райуправління поліції ГУНП у Чернівецькій області:

Якщо, наприклад, там є значне скупчення громадян перебувають, або власне, автомобілі, або чутно, як гучно грає музика, ми відповідно якимось чином вже дотримуємось, чекаємо без рішення суду ми не маємо права зайти у вказаний заклад, увірватися, якщо він зачинений дочікуємся, коли вже звідти будуть виходити громадяни.

Вирушаємо в рейд Чернівцями і ми. Більшість закладів харчування зачинені, деякі працюють навинос. Біля популярних кафе чи ресторанів зустрічаємо поліцію. Але спілкуватися на камеру ті відмовляються.

Ми зараз виконуємо службові обов'язки, а саме за дотриманням громадського порядку, в тому числі й недопущення порушення вимог карантину.

В одному з ресторанів у центрі міста помічаємо увімкнене світло. Двері замкнені, однак за кілька хвилин їх відчиняють, щоб видати замовлення.

Роман, адміністратор ресторану:

Ми працюємо безпосередньо на доставочку. Тобто в нашому закладі ніхто не відпочиває, ми, як ви бачите самі, людей всередину не впускаємо, тому що розуміємо, яка ситуація.

А щоб ми пересвідчились у сказаному - дозволяють увійти. У закладі, окрім адміністратора, лише двоє кухарів. Відвідувачів немає. Але насторожує, що частина вікон і сусідній вхід заклеєні темною плівкою.

Роман, адміністратор ресторану:

Деякі роботи там відбуваються ремонтні на період карантину, хочемо деякі оновлення зробити, надіємось, що скоро відкриємось.

Закладів харчування, що приймають відвідувачів, ані ми, ані правоохоронці не виявили. Водночас, попри заборону, працювала одна з дитячих танцювальних шкіл. Порушення зафіксували інспектори Держпродспоживслужби. А всього за добу на Чернівеччині перевірили роботу більше як двохсот закладів.

Сергій Лазарєв, начальник Чернівецького міськуправління ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

Це превентивний шлях, він без протоколів, без якихось таких юридичних речей, але він дієвий.

Гучних підпільних банкетів та вечірок на Буковині ймовірно поменшає. Проте не тільки через штрафи та обмеження. А тому що розпочався Великий піст.