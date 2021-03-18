Поправка, виступ, провальне голосування. І так увесь день. Парламент ніяк не може вибратись із землі. Позаду лише 876 "земельних поправок". Попереду ще понад дві тисячі.

Чому опозиція не готова до безапеляційної передачі держземель на місця? Та чи варто очікувати цього тижня бодай якогось ще рішення? знає Анна Каменєва

День третій, а віз і нині там.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми не голосуємо про підвищення покарання за брехню в декларації. ну от просто візьміть порядок денний і ми зрозуміємо, що би могла робити Верховна Рада, замість оце от пі-пі-пі. кожен день роботи верховної ради - це 21 млн грн платників податків.

Врятувати ситуацію монобільшість планує позачерговими засіданнями.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Був приклад, коли в нас в день було три позачергових. Тому тут креативний підхід монобільшості поєднаний з турборежимом і їх нестримним бажанням займатись скажем іноді двояким трактуванням норм регламенту і конституції - призводить до того, що парламент працює дуже дивних форматах.

Та й про ці дивні формати поки що самі розмови. Збирати підписи "слуги" ще й не починали. Якщо й будуть, то поза планом засідатимуть наступного тижня, або ж на пленарному - працюватимуть у дві зміни. А наразі сподіваються, що опозиція сама відступить від своїх поправок. Та там до цього не готові. І ось чому.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Через двері вигнали, через вікно намагаються залізти. Оце приблизно така ситуація. знов пропонується, щоб іноземці могли купити землю ця справа почалась ще коли приймався сам закон про землю. коли перший варіант цього закону в жовтні 2019 року з'явився на 4 папірцях, де можна було іноземцям купити 200 тисяч гектарів землі, скупити все, то почалась боротьба, то 5 місяців йшла боротьба за те, щоб виключити як мінімум це.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Не дають громадам переглянути ті договори, які чиновники підписали на 49 років з якоїсь райдержадміністрації. Середня орендна ставка наприклад у Полтавській області - приблизно 11%, а договори чиновник заключив п'ять років тому під 3%. Тому що зменшений відсоток, йому давали за це хабар.

Та зал - усі поправки провалив. Жодна і сотні голосів не зібрала. Монотонність роботи парламенту завтра має пожвавити міністр Степанов. У той самий день, на тому ж самому місці, із тим же звітом. І знов усе по колу. Багато хворих, мало ПЛР-тестів та дуже повільна вакцинація.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це займе 20-30 років. В нас рекорди по кількості людей, які потрапили в реанімацію, в нас рекорди по кількості померлих за день. Я не знаю, що треба ще, щоб зрозуміти, що повністю провалена вся робота провалена в цьому напрямку. Чому вони тримають Степанова, що він їм там приносить?

І хоча в монобільшості теж мають безліч запитань до міністра, про кадрові ротації наразі говорити не готові.