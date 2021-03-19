Фото: что нельзя делать на Весеннее равноденствие 20 марта / u-f.ru

День Весеннего равноденствия является важной сменой сезонов, а также астрономическим началом весны. Весной день становится длиннее, а ночь – короче.

Наши предки и вообще люди во всем мире издавна уделяли Весеннему равноденствию особое внимание.

В этом году весеннее равноденствие выпадает на субботу 20 марта, 11:37 по киевскому времени.

С астрономической точки зрения, именно этот день в календаре можно считать началом весны. Каждый год дата весеннего равноденствия смещается. Это связанно с промежутком между весенним и осенним равноденствиями.

Он исчисляется в пределах 365,24 солнечных суток. Именно колебания цифр после запятой в вышеупомянутом числе обусловливает постепенное смещение даты к тому дню, когда темнота и свет в сутках становятся равными.

День весеннего равноденствия означает то (по астрономическим данным), что наша планета будет расположена под таким углом к Солнцу, что его лучи будут спускаться прямо на экватор.

Что можно и нельзя делать в день Весеннего равноденствия 20 марта

В день Весеннего равноденствия стоит заняться уборкой дома. Это полезно с точки зрения гигиенической, а кто верит – и энергетической. Есть мнение, что в этот день нужно избавляться от негативных мыслей и эмоций. Также желательно очиститься физически: принять душ/ванну.

В этот день воспрещается заниматься выяснением отношений, злиться. Такие действия могут кардинально сказаться на отношениях. Дата издавна воспринималась как радостная, ведь пробуждалась природа, а с ней – и люди.

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Поэтому ни в коем случае нельзя печалиться, скучать, унывать. Считается, что чем радостнее вы будете в этот день, тем веселее проведете год.

Приметы на день Весеннего равноденствия 20 марта

Какая погода на равноденствие – такая будет и все следующие 40 дней.

Тепло – ночных заморозков больше не будет.

Пасмурно и прохладно – следующие 40 дней по ночам будут заморозки.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.

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