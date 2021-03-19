Когда мы берем кредит, не задумываемся о том, как его отдавать. Это большая ошибка: от того, как будет погашена задолженность, зависит вероятность последующей выдачи кредита.

Чтобы выплата кредита не стала проблемой, перед тем, как брать кредит онлайн или кредит наличными, Finance.ua советует определить и установить допустимую для себя кредитную нагрузку. Сделать это можно следующим способом.

Что такое долговая нагрузка

Долговая нагрузка - это показатель в процентах, который отражает количество финансовых ресурсов, потраченных на выплату долгов.

Если вы правильно рассчитаете для себя оптимальную долговую нагрузку, то выплата кредита не будет доставлять вам дискомфорт.

Подробнее о схемах погашения кредита читайте в материале Андрея Жуматия на Finance.ua

Как на долговую нагрузку влияет количество кредитов

В целом 1-2 дополнительных кредита не смущают банки. Микрофинансовые организации обращают на долговые нагрузки гораздо меньше внимания, однако вам следует заняться этим вопросом самому.

Помимо этого, рекомендуется определить наиболее подходящую для себя схему погашения кредитов: от того, как часто и с каким начислением процентов вы будете выплачивать долг, также зависит и допустимая долговая нагрузка.

Как посчитать среднемесячный доход и рассчитать допустимую долговую нагрузку

Чтобы рассчитать среднемесячный доход, нужно сложить полученные суммы в течение года по всем видам доходов, а затем разделить полученную цифру на 12 месяцев. ​Также важно учесть не только размер зарплаты в месяц или процент от депозита на банковском счету (если он есть), но и дополнительные выплаты за сверхурочные, оплату непредвиденных расходов и прочее.

Нормально, если заемщику выплачивается 30-40 процентов от его зарплаты - это небольшая часть дохода и ее легко будет отдавать.

Если долговая нагрузка превышает 60%, есть риск не выплатить кредит: представьте, вам придется сократить расходы на личные нужды более чем на половину, и если это кредит в банке, то еще и на длительный период.

Как составить график выплат

При планировании важно принять во внимание не только сумму кредита, а график выплат. ​При этом некоторые финансовые организации позволяют проводить оплату в период от одного дня до нескольких недель, а некоторые требуют совершения оплаты за определенный срок.

Возможны ситуации, когда график платежей по кредиту может не совпадать с зарплатными поступлениями. Вам следует брать кредит брать в даты, которые совпадают с выплатой основной части зарплаты.