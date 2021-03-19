Дети под защитой: разработан Instagram для маленьких пользователей [ Редактировать ]
Американская корпорация Facebook работает над разработкой новой версией социальной сети Instagram для детей до 13 лет.
По словам вице-президента Instagram Вишала Шаха, в настоящее время сотрудники Facebook установили для себя приоритетным возрастом именно молодежь, чтобы завлечь их к пользованию популярной соцсетью.
Я рад сообщить, что в будущем мы определили работу с молодежью приоритетом для Instagram и добавили ее в список приоритетов H1.
Отмечается, что у компании пока нет детального плана реализации разработки "Instagram для детей". Однако он отметил, что в такой альтернативной версии соцсети родители точно должны иметь контроль над аккаунтом ребенка. Известно, что текущая политика компании не позволяет детям до 13 лет регистрироваться и создавать там аккаунт.
Читайте также, социальная сеть Instagram запретил взрослым писать личные сообщения детям, которые на них не подписаны. Если совершеннолетний пользователь попробует пообщаться с тинейджером в "директ", то получит специальное уведомление и не сможет этого сделать.
Кроме того, d социальной сети Instagram появилась функция - теперь недавно удаленные публикации и stories можно будет восстановить. stories можно будет восстановить в течение 24 часов, а посты - в течение одного месяца.
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