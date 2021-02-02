В социальной сети Instagram появилась функция. Теперь недавно удаленные публикации и stories можно будет восстановить. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Разработчики надеются, что это пригодится пользователям.

"Сегодня мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом", - говорится в заявлении.

Так, stories можно будет восстановить в течение 24 часов, а посты - в течение одного месяца.

Также при удалении публикации сервис будет запрашивать дополнительное подтверждение.

Напомним, недавно в социальных сетях Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Пользователи не могут прогрузить ленту новостей и войти в свои аккаунты.

Ранее сообщалось, что в Telegram появилась новая функция.

Также мы писали о том, как социальная сеть Instagram на сутки заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Ранее на аналогичный срок был заблокирован аккаунт Трампа в Facebook и на 12 часов - в Twitter.

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