Instagram научился "воскрешать" фотографии [ Редактировать ]
В социальной сети Instagram появилась функция. Теперь недавно удаленные публикации и stories можно будет восстановить. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Разработчики надеются, что это пригодится пользователям.
"Сегодня мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом", - говорится в заявлении.
Так, stories можно будет восстановить в течение 24 часов, а посты - в течение одного месяца.
Также при удалении публикации сервис будет запрашивать дополнительное подтверждение.
Напомним, недавно в социальных сетях Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Пользователи не могут прогрузить ленту новостей и войти в свои аккаунты.
Ранее сообщалось, что в Telegram появилась новая функция.
Также мы писали о том, как социальная сеть Instagram на сутки заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Ранее на аналогичный срок был заблокирован аккаунт Трампа в Facebook и на 12 часов - в Twitter.
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