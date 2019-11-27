Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото. Соответствующую публикацию Никитюк сделала в популярной социальной сети.

"Уважаемые телочки. Угадайте, какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно лицо! Фейс по модному, а чего? Потому что будете старые потасканные ондатры. Я серьезно! Задумайтесь над этим! Несколько советов для правильного отдыха у меня в Сторис", - написала звезда.

Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также Никитюк показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой. Отмечается, что звезда находилась в Чехии.