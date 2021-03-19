Комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин пришел к выводу, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски. Однако государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", - говорится в сообщении.

В комитете рекомендовали предоставить медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.

При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от COVID-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах.

В ВОЗ отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии - более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, разработанная Институтом сыворотки Индии).

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения ожидает появления до 2022 года вакцин от коронавируса нового поколения. До конца года должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку шесть-восемь новых препаратов от COVID-19.

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