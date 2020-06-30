Цирк "du Soleil" объявил о банкротстве из-за закрытия шоу в результате пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что причиной банкротства стали "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19". В компании намерены реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.

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"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу через COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", - заявил генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр.

К слову, Cirque du Soleil был основан Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа в 1984 году в Канаде. Цирк известный отказом от участия животных в спектаклях и своими шоу, в которых цирковая мастерство сочетается с хореографией.

Ранее сообщалось, что цирк в Венгрии обошел карантин и увеличил доходы. А в Колумбии цирк транслирует выступления в интернете.