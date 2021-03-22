В Марселе полиция разогнала карнавал, который проходил во время карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. В нем участвовали 6,5 тысяч человек, сообщает BFMTV.

Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ. Также известно об одном задержанном в ходе карнавала, он бросил в полицейских стеклянную бутылку.

Отмечается, что абсолютное большинство участников мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Люди были одеты в яркие костюмы, они заняли улицу Канбьер и площадь Жана Жореса.

La plaine bien pleine pour l’édition 2021 de son carnaval pic.twitter.com/DZ23XQSAhK — Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021

Перед разгоном полиция требовала от участников карнавала разойтись, отмечая нарушение карантина и несоблюдение ими карантинных требований.

Ранее мы писали о том, что коронаскептики требуют от правительства отменить карантин и вакцинацию в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.