В Марселе разогнали карнавал во время карантина [ Редактировать ]
В Марселе полиция разогнала карнавал, который проходил во время карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. В нем участвовали 6,5 тысяч человек, сообщает BFMTV.
Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ. Также известно об одном задержанном в ходе карнавала, он бросил в полицейских стеклянную бутылку.
Отмечается, что абсолютное большинство участников мероприятия были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Люди были одеты в яркие костюмы, они заняли улицу Канбьер и площадь Жана Жореса.
La plaine bien pleine pour l’édition 2021 de son carnaval pic.twitter.com/DZ23XQSAhK— Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021
Перед разгоном полиция требовала от участников карнавала разойтись, отмечая нарушение карантина и несоблюдение ими карантинных требований.
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