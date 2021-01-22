Власти Японии рассматривают возможность отмены Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за пандемии COVID. Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правительства страны.

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По словам собеседника издания, японские власти ищут способ сообщить об отмене олимпиады.



"Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это будет слишком сложно", - заявил источник Times.

Отмечается, что властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что не будет отменять проведение летних Олимпийских игр 2021 года в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса.

В случае массового распространения COVID-19 без гарантии его остановки, соревнования будут проводиться без участия зрителей на трибунах. При этом, подчеркивается, что отсрочка Игр еще на год была бы очень затруднительной для организаторов.

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