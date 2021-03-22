Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Обсуждали развитие инфраструктуры и вопросы аграрного сектора.

Во встрече также участвовали министр финансов Сергей Марченко, заглавы Офиса президента Юлия Свириденко, советник главы ОП Тимофей Милованов, глава Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

Зеленский рассказал главе ЕБРР о законопроектах, которые помогут привлечь инвесторов к реализации инвестиционных проектов. Среди них законопроекты о концессии и о большой приватизации.

Также Рено-Бассо рассказали о реформе правоохранительных органов, в рамках которой создано Бюро экономической безопасности.

Обсуждались изменения в реформе энергетического сектора. Зеленский рассказал о восстановлении контроля над ЧАО "Центрэнерго".

Ранее сообщалось, что в Украине создадут Бюро экономической безопасности.