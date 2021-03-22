В России сошла лавина [ Редактировать ]
В Мурманской области (Россия) в горном массиве Хибины сошла снежная лавина. Под завалами могут находиться как минимум 15 человек.
Как сообщается, туристическая группа попала "под обрушение снежного карниза" на необорудованном маршруте. По словам председателя Оленегорска Олега Самарского, среди туристов могут быть пострадавшие.
В российском "Интерфакс" отметили, что под лавину попала девочка 2008 года рождения из Петербурга, которая входила в состав детской туристической группы.
На место происшествия отправились спасатели с мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра.
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