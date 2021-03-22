Катастрофический провал: ВОЗ высказалась о доступе стран к COVID-вакцинам [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день. Об этом шла речь на брифинге ВОЗ в Женеве.
Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".
"Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения", - сказал он.
Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет "жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах".
Габреисус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин".
Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина. Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
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