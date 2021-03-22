Под лавиной в России погиб ребенок [ Редактировать ]
В результате лавины в Мурманской области России погиб ребенок. Остальные 15 туристов, которые оказались в районе схода лавины, в медицинской помощи не нуждались.
Около 18:00 по местному времени группа из 16 туристов обратилась в спасательную службу в связи со сходом лавины. Они рассказали, что под снегом оказалась 12-летняя девочка. Другие туристы в медицинской помощи не нуждались.
На месте происшествия провели спасательно-поисковой операции, участие в которой приняли более полусотни человек и почти три десятка техники. После того, как ребенка достали из-под снега, спасатели попытались его реанимировать, но вернуть к жизни девочку не удалось.
По факту гибели ребенка российские правоохранители возбудили уголовное дело. Расследуют возможное оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее гибель человека.
Ранее сообщалось, что в России сошла лавина.
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