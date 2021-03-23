ВООЗ назвали розподіл вакцин у світі "моральним провалом" [ Редактировать ]
"Моральним провалом" назвали у ВООЗ розподіл вакцин у світі. Голова організації - Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що розрив у вакцинації між багатими та бідними країнами катастрофічний.
Мовляв, ті держави, що вже почали щеплювати молодих та здорових, роблять це коштом життів медиків, літніх людей та груп ризику в інших країнах. Гебреісус наголосив, що така стратегія призведе до ще більшого поширення вірусу, який постійно мутує.
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