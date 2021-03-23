В Украине появится флот на Днепре: сколько миллионов уйдет на строительство [ Редактировать ]
Во вторник, 23 марта, Министерство инфраструктуры одобрило инвестиционный проект Dnipro Transportation Украинского Дунайского пароходства. Об этом сообщается в Facebook компании.
Так, согласно проекту, должно быть построено 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями, 31 баржи класса "Европа-2", а также строительство и капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота и т.п.
Общая стоимость проекта более 200 миллионов долларов.
В дальнейшем ЧАО УДП продолжит работать над реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на взаимовыгодных коммерческих условиях.
Реализация проекта позволит:
- осуществить меры по возрождению речного пути E-40,
- использовать транзитный потенциал Днепра,
- уменьшить нагрузку на украинские дороги и железную дорогу,
- создаст заказ для судостроительной отрасли,
- уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Напомним, в ближайшее время в Украине может появиться первый автобан. "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит провести конкурс и найти частного инвестора.
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