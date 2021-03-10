Кабмин утвердил проект стратегии экономбезопасности [ Редактировать ]
В среду, 10 марта, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О Стратегии экономической безопасности на период до 2025 года". Документом определены критические границы и целевые ориентиры.
В пояснительной записке к проекту говорится том, что стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические границы индикаторов экономической безопасности.
Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета.
Стратегия определяет взаимосогласованные понятия "экономическая безопасность", "национальные экономические интересы", "экономическая устойчивость" и "экономический суверенитет".
Достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам.
Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления:
- направление развития,
- безопасное направление.
По каждому из направлений, на основе оценки состояния экономической безопасности, Стратегией определяются задачи и механизмы их выполнения.
В составе Стратегии утверждается табло индикаторов экономической безопасности, которым определены критические границы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.
Ранее мы писали о том, что Кабмин и Нацбанк занялись ростом цен на продукты и топливо.
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