В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк, который бесплатно лечил зубы многим детям погибших на Донбассе воинов. Мужчине дважды отказывали в госпитализации, когда он приезжал на "скорой" в больницу. Только спустя несколько дней, когда ему стало совсем плохо, его приняли в больнице.

Супруга медика считает, что в смерти виновата страховая компания, которая не настояла на лечении.

В начале марта супруги с двумя детьми отправились в Шарм-эль-Шейх на море. Перед вылетом сдали ПЦР-тесты, они были отрицательными.

Но уже через три дня после прилета на курорт мужчина почувствовал себя плохо.

"8 марта Юру забрала "скорая" и отвезла в египетский госпиталь. Там ему сделали КТ, выяснили, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус. Однако его не госпитализировали. Он вернулся, его изолировали от нас в другом номере гостиницы. А уже 9 марта мы получили результаты теста, тот оказался положительным. Юру вновь забрала "скорая", однако ему вновь отказали в госпитализации, и он вернулся в гостиницу.

12 марта Юрию стало совсем плохо. Он начал кашлять кровью, тяжело дышал. Лишь тогда его забрали в больницу.

Его почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. До этого он еще успел прислать мне селфи оттуда. Но состояние было тяжелым, он уже задыхался. А вечером связь с ним пропала.

Супруга не могла добиться информации о состоянии здоровья Юрия.

Страховая обещала, что узнает и свяжется со мной. Это был их стандартный ответ. Только после 5-6-го моего звонка со мной связывались. Я обращалась в посольство Украины, но мне отвечали, что как только у них будет информация, со мной свяжутся. На самом деле, они вышли на меня только тогда, когда у Юрия начались необратимые процессы. Мне пришлось обратиться к своему куму, который смог отыскать врача в египетском госпитале, и только так я узнавала о здоровье мужа.

Так, Юрий был на диализе, потому что начались проблемы с почками. Потом у него была остановка дыхания, его реанимировали. В результате у мужчины пострадал головной мозг.

Мы получили снимки, которые мне расшифровали нейрохирурги, они сказали, что шансов уже нет. 19 марта мне сообщили о смерти Юры. Потом мне передали заключение по всем обследованиям, у него еще были пробиты легкие дренажами во время реанимации.

В официальном заключении о смерти Юрия говорится, что он скончался от острой сердечной недостаточности. В рапорте о смерти мужа, который Ольга получила через египетских представителей, причиной смерти значился коронавирус.

Посольство Украины прислало нам своего представителя. Он выражал свои соболезнования, но по сути ничем нам не помог. Я просила узнать в госпитале, в каком состоянии муж поступил к ним и чем его лечили. Но представитель сказал, что не компетентен в этих вопросах. А когда я обратилась с просьбой перевести рапорт, который прислали нам на английском языке, то и тут он не смог помочь.

Ольга написала заявление в египетскую полицию и намерена продолжить разбирательство в Украине. Женщина обвиняет страховую компанию, которая, по ее словам, отрицала необходимость госпитализации мужа.

Его два раза забирала "скорая", 8 и 9 марта. И каждый раз его не принимали, он вынужден был возвращаться на такси. Они мне поясняли, что второй раз связывались с врачом госпиталя. У Юрия была сатурация 97%, а это не является показанием для госпитализации. Хотя я им говорила, что у него есть серьезные сопутствующие заболевания, и коронавирус, и пневмония для него очень опасны, но меня никто не слушал. Мы страховались в компании VUSO, в Египте у них есть фирма-представитель. У меня сохранилась вся переписка с ними, все их отказы.

В среду, 24 марта, Юрия должны доставить в Украину и похоронить.

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