Народный депутат Николай Тищенко стал председателем Закарпатской областной организации партии "Слуга народа" вместо другого депутата Игоря Кривошеева. Об этом сообщила партия в среду, 24 марта.

Тищенко ранее возглавлял Киевскую городскую организацию партии. Сейчас его должность временно получила депутат Леся Забуранная.

По данным источников LB.ua, одной из основных задач, которые встанут перед Тищенко, является восстановление работы местного аэропорта. Он находится на границе со Словакией - вылет и посадка самолетов там возможна только с использованием воздушного пространства Словакии, на территории которой находится и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни).

С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства истек.

Ранее сообщалось, что Рада отменила пленарные заседания до конца локдауна.