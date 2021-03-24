Intel вложит $20 млрд в строительство двух заводов по выпуску микропроцессоров [ Редактировать ]
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Американская корпорация Intel вложит $20 млрд в строительство двух новых заводов по выпуску микропроцессоров. Об этом заявил новый гендиректор компании Пэт Гелсингер, сообщает пресс-служба технологического гиганта.
Новые фабрики будут расположены в американском штате Аризона, на них будет трудиться более 3000 инженеров и 15 тыс. рабочих.
В рамках стратегии развития Intel намерен отдать подрядчикам часть операций, не связанных с производством чипов, например коммуникационные услуги, графические решения и т. д. Это позволит компании сосредоточиться на научно-исследовательской работе, разработке новых технологий и выпуску чипов на собственных мощностях.
Intel планирует объединить усилия с IBM в научных исследованиях и создании новых технологий.
"Подробности" сообщали, что мировой рынок электроники и автомобилей в последнее время испытывает острый дефицит микропроцессоров. Из-за нехватки чипов Toyota и Honda в марте 2021 года были вынуждены сократить выпуск автомобилей.
Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple инвестирует 1 млрд евро в создание в Мюнхене европейского центра по разработкам чипов памяти для оборудования 5G-сетей. Сейчас Apple использует в своих компьютерах процессоры Intel.
9 марта 2021 года власти Европейского Союза объявили о программе развития собственного производства полупроводников и снижения зависимости от китайских, южнокорейских и других производителей. В соответствии с этой программой планируется, что к 2030 году на ЕС приходится не менее 20% мирового производства чипов памяти. Сейчас эта доля составляет менее 10%.
Напомним, что Intel закрыл свой офис в Украине в декабре 2017 года.
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