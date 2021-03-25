Украина подтверждает свою приверженность договоренностям от 22 июля 2020 года о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения и готова сделать все необходимое, чтобы на Донбассе перестали гибнуть люди. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мы призвали немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня. Мы предлагали принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу. Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность.

Ермак отрицает, что перемирие на Донбассе сорвалось. По его словам, Киев не сделал ничего, что бы могло свидетельствовать, что "мы вышли из режима прекращения огня".

Нас постоянно вынуждают точечно отвечать на провокации... Еще раз подтверждаю, Украина готова в любое время сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть наши люди. Мы готовы к проведению как внеочередного заседания подгруппы по безопасности, и настаиваем на этом. В прошлый раз российская сторона отказалась.

Глава Офиса президента Украины напомнил, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе у российской делегации. Москве предложен абсолютно четкий план, который дает возможность закончить войну, вернуть Украине ее территории и людей.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возвращение оккупированных районов Донбасса под власть Украины возможно исключительно политико-дипломатическим путем.