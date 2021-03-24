Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал отказаться от термина "Донбасс", говоря о Донецкой и Луганской областях. По его мнению, это слово и нарративы о Донбассе, как об отдельной территории со своими правилами, навязаны Киеву страной-агрессором. Слова секретаря СНБО приводит "Укринформ".

Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией: "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени"... Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить.

Данилов призывает не помогать врагу в его пропаганде, поскольку навязанные Россией термины создают новые предпосылки для начала разговоров о развале Украины.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что новый план мирного урегулирования на Донбассе, разработанный Украиной, Францией и Германией, направлен в Москву. Ответа от российской стороны пока не было.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что возвращение оккупированных районов Донбасса под власть Украины возможно исключительно политико-дипломатическим путем.