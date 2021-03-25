Это наказывается лишением свободы на срок до 8 лет/ фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении ответственности для людей, сообщающих правоохранителям информацию о ложном минировании объектов.

Верифицированный документ вносит изменения в статью 269 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, если объектами псевоминирования стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти, или учреждения здравоохранения или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, это наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.

Отмечается, что закон добавляет до статьи о ложных сообщениях, пожаре или подготовке взрыва или других действий, которые могут повлечь за собой гибель людей и другие тяжелые последствия, наказание, помимо тюремного срока, еще и конфискацию имущества.

Ранее мы писали, что на улице Грушевского "заминировали" административное здание. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.

Кроме того, в столице полиция проверяет информацию по минированию украинского парламента. Правоохранители получили сообщение о минировании около 9:00. На место выехали все службы.