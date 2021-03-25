Правительство Дании продлило запрет на использование вакцины от коронавирусной инфекции, производства компанииAstraZeneca.

Наложения вето было увеличено на 3 недели. Дания стала одной из первых стран ЕС, которая заявила об остановке вакцинации. Причиной такого решения стала смерть 60-летней женщины, у которой обнаружили тромбы после прививки.

Отмечается, что руководство страны намерено дождаться более четких результатов исследования связи вакцины AstraZeneca с возникновением тромбоза.

Читайте также, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Поставки вакцины от коронавируса за границу прекратят из-за того, что Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации собственных граждан.

Кроме того, фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности вакцины от коронавируса. По новым данным, она эффективна на 76%. Необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками.

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