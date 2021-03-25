Фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности вакцины от коронавируса. По новым данным, она эффективна на 76%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отметим, необходимость провести дополнительный анализ возникла из-за несогласованности с американскими чиновниками

"Эффективность вакцины в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами, была 76% (интервал доверия от 68% до 82%) 15 или более дней после двух прививок, интервал между которыми составлял четыре недели", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.