В четверг, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии военной безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Стратегия предусматривает прекращение оккупации Россией части украинской территории.

Как отмечается, главной целью стратегии военной безопасности Украины есть заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная всеобъемлющая оборона Украины, что обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства согласно Конституции Украины.

Также она способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности и обретению членства в НАТО, предусматривает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

На региональном уровне наиболее угрожающим аспектом является вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе вследствие российской агрессии.

На национальном уровне Россия остается военным противником Украины, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировала территорию Крыма и территории в Донецкой и Луганской областях, отметили авторы стратегии.

Ранее мы писали о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал отказаться от термина "Донбасс", говоря о Донецкой и Луганской областях. По его мнению, это слово и нарративы о Донбассе, как об отдельной территории со своими правилами, навязаны Киеву страной-агрессором.