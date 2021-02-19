В Україні з'явиться супутниковий інтернет Starlink [ Редактировать ]
Супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска може з'явитися в Україні вже наступного року. Про це ідеться на сайті проєкту.
Передбачається, що покриття охопить усі без обмеження українські населені пункти. Забронювати послугу на сайті можна вже зараз. Вартість обладнання та доставка складе близько 600 доларів. А щомісячна плата - 99.
Для повного розгортання мережі на навколоземну орбіту потрібно вивести до 30 тисяч інтернет-супутників. У такий спосіб компанія Ілона Маска планує забезпечити доступ до інтернету в усіх, навіть найвіддаленіших куточках планети.
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