SpaceX запустит украинский спутник [ Редактировать ]
Компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1". Об этом рассказал глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха на странице в Facebook.
Переговоры между комитетом экономического развития при участии команды Госкосмоса с SpaceX длились с декабря 2020 года. На прошлой неделе компания Маска дала согласие на запуск спутника за 1 миллион долларов.
Условия контракта предварительно согласованы и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с американской компанией. Цена контракта - 1 млн долларов, что является очень приятной для Украины ценой и в восемь ниже той, которая была запланирована с самого начала.
Читайте также, прототип космического корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке. Через 5 минут после старта корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, и начал плавный спуск.
Кроме того, амбициозная межзвездная ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX должна была отправиться в первый высотный полет. Пуск был отменен в связи с ошибкой на старте.
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