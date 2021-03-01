Отмена старта произошла почти за полторы минуты до взлета ракеты/ фото: TechCrunch

Компания SpaceX собиралась запустить на орбиту Земли очередную партию из 60 спутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9, но в последний момент старт был отменен.

SpaceX в настоящее время не сделала заявление на счет истинных причин столь скоростной (за 1 минуту и 24 секунды) отмены запуска космического корабля.

Отмечается, что ракета Falcon 9 должна была взлететь с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 20:37 по местному времени (03:37 по Киеву). При этом, известно, что в следующий раз возможность для запуска появится 1 марта в 8:15 (15:15 по Киеву).

Читайте также, американская космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики. Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника, а общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX составляет более пяти тонн.

Кроме того, астрономы в ярости от спутников Starlink Илона Маска. Аппараты уже создают опасное световое загрязнение неба, при этом ученые объявили, что 12 тысяч спутников Starlink на низкой орбите мешают оптическим наблюдениям за Вселенной и могут стать помехой в работе точных научных инструментов.

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