Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca. Несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны, министр настроен весьма оптимистично.

Об этом шла речь в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Степанова, Украина все еще не получила разрешения на экспорт вакцины из Индии, хотя планировалось получить его в конце марта.

"Мне кажется, в начале апреля мы должны получить разрешение (на экспорт вакцины - ред.) и должны начать получать вакцину. Ну я оптимистично так на это смотрю", - говорит министр.

По его словам, сейчас Украина отслеживает те "политические процессы в Индии", из-за которых придержали поставки вакцины в другие страны.

"Я думаю, эта задержка не будет слишком долгой", - говорит Степанов.

Он уточнил, что сейчас в Украине будут использовать 500 тысяч доз уже полученной вакцины AstraZeneca для первой вакцинации. После этого начнут использовать китайскую вакцину Sinovac Biotech. Кроме того, правительство увеличило срок между введением первой и второй прививки до 12 недель.

Читайте также, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедший месяц вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано смертей от препарата. Каждый такой случай будет расследоваться.

Кроме того, медработников, которые отказались проходить иммунизацию от коронавирусной инфекции увольнять не будут. Основной причиной отказов от вакцинации могло послужить то, что большое количество украинских медработников успели переболеть COVID-19.

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