COVID-вакцинация: когда украинцы получат вторую дозу [ Редактировать ]
В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.
"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.
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