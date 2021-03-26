В настоящее время не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса, произведенных на разных платформах. При повторной вакцинации можно использовать лишь вакцины, которые производятся на одной платформе, но в разных странах.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"У нас сегодня есть мРНК вакцины (Pfizer, Moderna), векторные (AstraZeneca), инактивированные вирусные вакцины (CoronaVac). Эти вакцины пока не взаимозаменяемы. Но вакцины на одной платформе, например векторная, AstraZeneca, если она произведена на различных площадках, она взаимозаменяема", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что для первой прививки можно использовать, к примеру, вакцину AstraZeneca, которая производится на европейских платформах, а для второй - на корейских или индийских.

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