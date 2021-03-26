В Киеве фиксируются пугающие показатели заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 1164 новых инфицированных коронаврусной инфекцией. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 157 767 заболевших COVID-19. 104 153 человека выздоровели (431 - за минувшие сутки), 3235 киевлян умерли (37 - за минувшие сутки). При этом, в медучреждения столицы с диагнозом "коронавирус" госпитализировали 112 человек, еще 675 пациентов - с подозрениями на инфекцию и пневмониями.
Отмечается, что среди заболевших:
- 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;
- 461 мужчина, возрастом от 19 до 92 лет;
- 53 ребенка - от 8 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (250 человек), Днепровском районе (205 случаев) и Деснянском районе (202 пациента).
Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 24 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. За все время пандемии заболели - 1 614 707 человек, летальных случаев - 31 461, а выздоровели - 1 290 158 граждан Украины.
Кроме того, за сутки на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 18 738 граждан. Всего с начала кампании по иммунизации привили первой дозой 174 324 украинцев, вакцинация проводилась с помощью 168 мобильных бригад и 483 пунктов для прививок.
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