А вони вже можуть їхати куди хочуть і на чому хочуть. Ізраїльтяни майже повністю перемогли вірус! Загальна вакцинація в країні - вже завершується, а запаси сироватки такі, що можна щепити кожного жителя - двічі. Ізраїль виходить із карантину і знімає всі обмеження. Яке воно, життя після карантину - розкаже Антон Готліб.

Мабуть, головна ознака повернення до "докарантинних" часів - відкриті кафе та ресторани на кожному розі Тель-Авіва. Поодинці й цілими сім'ями ізраїльтяни відновлюють улюблений ритуал - п'ють каву. До того ж не з одноразових склянок, а з порцелянових чашок, ще тиждень тому це було неможливо через заборону МОЗу. Пускають в кав'ярень лише за зеленим паспортом, "нещепленим" дозволяють купувати їжу на виніс.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Відчуваю себе ніби уві сні.

Високих гостей Нетаньягу водить тепер до кафе - демонструє, як запрацювала економіка. Відвідує спортзали, показує успіхи.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми скасовуємо обмеження - поступово, але швидко. За короткий період нам вдалося вакцинувати молодь, під час третьої хвилі це була найбільш незахищена частина населення. Невдовзі ми відкриємо і авіасполучення, це буде остаточна перемога над епідемією.

Передвиборчу кампанію, яка днями завершилася на користь Нетаньягу, він теж побудував на цьому: перемога над коронавірусом - чи не головне досягнення. Конкурентам було складно із цим посперечатися, імунізацію провели не просто за рекордні терміни, а буквально з космічною швидкістю. На сьогодні вже понад 50 відсотків ізраїльтян повністю щеплені від коронавірусу. Показники захворюваності пішли на спад так стрімко, що в багатьох лікарнях уже закривають коронавірусні відділення, немає пацієнтів!

Естер Саяго, директорка департаменту логістики лікарні "Іхілов" у Тель-Авіві:

Ми закрили навіть реанімацію для коронавірусних хворих і вперше за рік почали проводити планові операції в повному обсязі. Тепер наші анестезіологи повернулися до своїх прямих обов'язків. Ми знову стали повноцінною клінічною лікарнею.

З колишніх обмежень тільки маски. Їх, як і раніше, носити обов'язково. Працює все: кінотеатри і бібліотеки, тренажерні зали і навіть університети відновлюють очне навчання. Ізраїль планує налагодити виробництво власної вакцини, щоб мати запас і за потреби постачати сусідам. Це важливо в разі, якщо від коронавірусу тепер доведеться робити щеплення регулярно.

Дефіциту сироватки наразі немає. Якщо на початку люди буквально благали їх щепити, стояли в чергах, ночували в поліклініках, то тепер влада без перестанку повторює: хто не зробив