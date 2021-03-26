Аварія поїздів у Єгипті: рятувальники дістають тіла з-під вагонів [ Редактировать ]
У Єгипті масштабна аварія на залізниці. Там зіштовхнулися два пасажирські потяги. Щонайменше 32 людини загинули. Ще понад 80 - травмовані.
Із рейок зійшли три пасажирські вагони. На місце одразу приїхали рятувальники й півсотні карет швидкої. Через зіткнення - у Верхньому Єгипті зупинили рух залізничного транспорту. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною аварії стала різка зупинка. Хтось у поїзді смикнув стоп-кран. Як повідомили в МЗС, українців серед постраждалих немає.
Рон, очевидець:
Треба, щоб сюди прибув представник влади. Просто подивіться, що сталося! Ніхто не може дістати людей з-під потяга. Багато вже мертві, а ми не можемо врятувати навіть тих, хто живий. Бо потрібен кран.
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