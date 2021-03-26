Як повідомили в МЗС, українців серед постраждалих немає

У Єгипті масштабна аварія на залізниці. Там зіштовхнулися два пасажирські потяги. Щонайменше 32 людини загинули. Ще понад 80 - травмовані.

Із рейок зійшли три пасажирські вагони. На місце одразу приїхали рятувальники й півсотні карет швидкої. Через зіткнення - у Верхньому Єгипті зупинили рух залізничного транспорту. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною аварії стала різка зупинка. Хтось у поїзді смикнув стоп-кран. Як повідомили в МЗС, українців серед постраждалих немає.

Рон, очевидець: