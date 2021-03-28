Юрій Бойко розповів, як найскоріше відновити перемир’я на Донбасі [ Редактировать ]
Як найскоріше відновити перемир'я і чому перемовини у Нормандському форматі і досі у глухому куті ми запитали в Юрія Бойка.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Нормандський формат: чому переговори зайшли в глухий кут?
В первую очередь надо достичь перемирия, восстановить его, потому что когда стреляют, никакие переговоры невозможны. А что касается самих документов, то безусловно пункт, который касается границы по формуле Штанмаера и что собственно не устраивает в варианте Франции, Германии украинскую власть, безусловно должен быть выполнен, поскольку это предложение было соответствующее еще несколько лет назад, подписано всеми властями.
Воїни пандемії: як підтримати медиків?
Надо поднять медикам зарплату. Причем не только тем, кто работает с ковидными больными, там хоть как-то доплачивают медикам, вообще в принципе всем медикам надо поднять зарплату поскольку они все в той или иной степени сталкиваются с зараженными, они на переднем плане. А второе - надо застраховать их на случай болезни или не дай Бог потери.
Карантинні виплати: наскільки дієва державна підтримка?
Каждая страна переживает по своему локдаун. Одно всех объединяет, дает деньги на бизнес: на предприятие, на предпринимателей, на безработных, всем помогает государство по мере возможностей. Где-то больше, где-то меньше. Это должно быть и у нас, потому что те средства, которые выделяются у нас, они мизерные, недостаточные.
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