Українська православна церква вшановує пам'ять преподобних отців Печерських [ Редактировать ]
Сьогодні, у другу неділю посту, українська православна церква вшановує пам'ять усіх преподобних отців Печерських.
Це велике свято для Києво-Печерської Лаври. Тож там, від шостої ранку і до ночі, правлять служби. Цей день для монастиря особливий. Бо історія Лаври невід'ємно пов'язана з подвижництвом ченців, а мощі святих досі зберігаються в печерах.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Вони себе принесли в жертву. І за своє спасіння, і за людей. І сьогодні вони моляться у престолу божого, щоб Господь благословив нашу землю і народ - миром. Нехай Господь всіх береже! Зі святом, з великим постом!
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Нехай милостивий Господь по молитвах Преподобних отців Києво-Печерських допоможе кожному на земному шляху. Зі святом, храни всіх Господь.
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