Спасательным командам удалось деблокировать контейнеровоз Ever Given, севший на мель, тем самым нанеся сильный убыток мировой торговле. Об этом сообщает компания Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Судно, водоизмещение которого составляет 220 тонн и имеет длину 400 метров, принадлежит японской компании Shohei Kisen. Оно ходит под флагом Панамы. Как известно, 23 марта 2021 года судно в связи с аварией перегородило южную часть Суэцкого канала.

Отмечается, что чрезвычайная ситуация произошла из-за случившейся песчаной бури и сильных порывов ветра. Нос и корма корабля уперлись в разные береги канала. Контейнеровоз создал морскую "пробку" из 370 суден.

Напомним, контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, отклонившись от курса из-за сильного ветра. Сдвинуть его с места и разблокировать движение по Суэцкому каналу пытались с помощью восьми буксиров, экипаж судна в безопасности, пострадавших нет.

Кроме того, в связи с "пробкой" грузовых кораблей в Суэцком канале мировая торговля каждый час теряет около 400 миллиардов долларов. Глобальные последствия от простоя контейнеровозов в полной мере успели ощутить американские импортеры товаров, также пострадала торговля Ближнего Востока и Индии.

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