Пенсия 7 тысяч гривен: названы условия для получения [ Редактировать ]
Министр соцполитики Марина Лазебная заявил, что Министерство социальной политики разрабатывает модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7 тысяч гривен. Она сообщила, что пример такой модели был представлен президенту.
По словам министра, для этого необходимо навести порядок в солидарной системе.
Такие пенсии возможны для будущих поколений при выходе на накопительную систему.
При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников - солидарного и накопительного уровней - 7 тысяч гривен. Это средняя выплата.
Министр отметила, что если человек за 35 лет будет откладывать по 600 гривен, то это позволило бы ему получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3200 гривен. К этой сумме также добавляется пенсию из солидарной системы 3500 грн.
Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) - это реальный уровень.
Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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