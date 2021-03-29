Во Всемирной организации здравоохранения представили отчет о том, как начала развиваться коронавирусная инфекция из китайского города Ухань.

Болезнь атаковала человечество через летучих мышей с помощью промежуточного звена. Согласно проекту отчета, утечку опасной инфекции из лаборатории назвали маловероятной. Также в документе представили 4 возможных сценария передачи инфекции в порядке возрастания вероятности.

Таким образом, вероятная или очень вероятная причина появления инфекции через летучих мышей связана с какими-то другими животными. А прямое заражение оценивается как "вероятное". К тому же существует возможность заражения COVID-19 через продукты питания, однако это оценивается как очень низкая вероятность. Инфицированность инфекцией возможна также для норок и кошек.

Читайте также, США обеспокоены вмешательством Китая в отчет ВОЗ о коронавирусе. Команда ВОЗ по установлению фактов, которая побывала в Ухане, где возник COVID-19, заявила, что ей не предоставили доступ к необработанным данным о болезни.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирусная инфекция могла начать столь стремительное распространение по Китаю в связи с покупкой и продажей диких животных. Эксперты из ВОЗ в течении нескольких месяцев занимались изучением причин появления и распространения болезни в городе Ухань.

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