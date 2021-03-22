Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирусная инфекция могла начать столь стремительное распространение по Китаю в связи с покупкой и продажей диких животных.

Эксперты из ВОЗ в течении нескольких месяцев занимались изучением причин появления и распространения болезни в городе Ухань, откуда и поступала информация о первых зараженных инфекцией. В ближайшие дни они обнародуют доклад об итогах исследования.

Отмечается, что в ходе исследования медики анализировали несколько вероятных факторов появления болезни: искусственное лабораторное происхождение, а также прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане - все они, скорее всего, являются ложными.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в мире закончится к 2022 году. В Организации призвали жителей планеты набраться терпения по вопросам вакцинации, также неизбежной стала ситуация, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации.

Кроме того, мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии в мире. Тем не менее, что в том случае мир все равно в лучших условиях, чем был в начале пандемии COVID-19.

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