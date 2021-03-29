Туманность Вуаль (IC 1340), которая находится в созвездии Лебедя, удалось запечатлеть на снимках. Фото, сделанные благодаря телескопу Hubble, появились на официальном сайте, посвященном работе телескопа.

Ранее объект IC 1340 уже был показан на фото. Сейчас же удалось найти новые методы обработки снимков. Они дают возможность выявить мельчайшие детали. Так, им удалось улучшить детализацию выбросов дважды ионизированного кислорода (показаны синим цветом), ионизированного водорода и ионизированного азота (показаны красным цветом).

Туманность Вуаль находится примерно в 2100 световых годах от Земли в созвездии Лебедя. С астрономической точки зрения она относительно близкий сосед Земли.

Подчеркивается, что на представленных снимках запечатлена только небольшая часть туманности.

Напомним, астрономам удалось отрыть новую планету. По размерам небесное тело похоже на Юпитер. Для исследования специалисты использовали телескоп.