В Австрії напали на українських підлітків [ Редактировать ]
Двоє українських підлітків постраждали в австрійському Граці. Невідомі напали на братів 15 і 17 років у підземному переході. Там хлопці домовилися зустрітися з чоловіком, який через сайт погодився купити в них одяг.
В результаті, один із українців із ножовим пораненням потрапив до лікарні. Нападників розшукує поліція, справа на контролі українського посольства в Австрії.
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